شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة الطائرة الشاطئية يصعدون لنصف نهائى أفريقيا تحت 21 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد منتخب شباب الكرة الطائرة الشاطئية إلى نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة بالمغرب بالفوز على صاحب الأرض 2/0 فى ربع النهائى ليضمن التأهل إلى بطولة العالم 2023 بتايلاند.

وتؤهل البطولة أول أربع فرق أصحاب المربع الذهبى إلى بطولة العالم مباشرة، حيث يضم منتخب مصر 1 المتأهل اللاعبان مازن ماجد ويوسف زكى.

وشهدت مباراة التأهل مشاركة اللاعب يوسف زكى مصابا، بعدما رفض الجبس من أجل استكمال مشوار التأهل.

من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر المقبل الفرق المشاركة فى المنافسة وعددهم 16 منتخبا.

وتضم قائمة المنتخبات كلا من: مصر البلد المستضيف وليبيا وتونس وتشاد وغانا والجزائر وبوروندى وجامبيا وكينيا ورواندا ومالى والكاميرون والسنغال والمغرب وتنزانيا والكونغو برازافيل.