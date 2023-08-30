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شكرا لقرائتكم خبر عن الألقاب الفردية بـ الألعاب الجماعية "فى العلالى" أغسطس 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت بطولات الألعاب الجماعية التى أقيمت فى أغسطس 2023 فوز عدد من اللاعبين سواء على الصعيد العالمى أو الأفريقى أو العربى بألقاب فردية بالرغم من عدم تحقيق البطولة نفسها على الصعيد الجماعى، سواء فى الكرة الطائرة أو كرة اليد.
ونرصد أبرز الجوائز الفردية فى أغسطس 2023 بالتقرير التالى:أحمد الأحمر أفضل ظهير أيمن فى البطولة العربية لكرة اليد.. وحارس البنك الأهلى يحصد جائزة
بينما حصل عمر الوكيل "بكار" لاعب الزمالك على لقب أفضل ظهير أيسر، وشادى خليل لاعب الزمالك أفضل لاعب دائرة، فيما حصد محمد سامى حارس مرمى البنك الأهلى الحاصل على برونزية المنافسة على أفضل حارس.
أحمد الأحمر
وحصلت ندى وليد على لقب أفضل ليبرو فى البطولة الأفريقية التى اختتمت مساء الخميس الماضى وحصد خلالها منتخبنا المركز الثانى بعد الهزيمة من كينيا 3/0 فى النهائى بالكاميرون، بينما حصلت آية خالد على جائزة أفضل حائط صد، وندى معوض أفضل روح رياضية.
ندى وليد
تقى مدحت عيسى أفضل مسجلة للنقاط ببطولة العالم لشابات الطائرة بـ 137 نقطة
كما استطاعت تقى مدحت عيسى أن تصبح أفضل مسجلة للنقاط فى بطولة العالم لـ شابات الكرة الطائرة التى اختتمت مؤخرا بالمكسيك بتسجيل 137 نقطة بالتساوى مع لاعبة صربيا والصين.
تقى عيسى
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