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الألقاب الفردية بـ الألعاب الجماعية "فى العلالى" أغسطس 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت بطولات الألعاب الجماعية التى أقيمت فى أغسطس 2023 فوز عدد من اللاعبين سواء على الصعيد العالمى أو الأفريقى أو العربى بألقاب فردية بالرغم من عدم تحقيق البطولة نفسها على الصعيد الجماعى، سواء فى الكرة الطائرة أو كرة اليد.

ونرصد أبرز الجوائز الفردية فى أغسطس 2023 بالتقرير التالى:

أحمد الأحمر أفضل ظهير أيمن فى البطولة العربية لكرة اليد.. وحارس البنك الأهلى يحصد جائزة
حصل أحمد الأحمر، قائد فريق كرة اليد بنادى الزمالك، على لقب أفضل ظهير أيمن فى البطولة العربية لليد التى اختتمت مؤخرا بالسعودية، وحصد لقبها الكويت الكويتى على حساب الزمالك.

 

بينما حصل عمر الوكيل "بكار" لاعب الزمالك على لقب أفضل ظهير أيسر، وشادى خليل لاعب الزمالك أفضل لاعب دائرة، فيما حصد محمد سامى حارس مرمى البنك الأهلى الحاصل على برونزية المنافسة على أفضل حارس.

 

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أحمد الأحمر 

 

ندى وليد أفضل ليبرو ببطولة أفريقيا للطائرة وندى معوض تحصد جائزة الروح

وحصلت ندى وليد على لقب أفضل ليبرو فى البطولة الأفريقية التى اختتمت مساء الخميس الماضى وحصد خلالها منتخبنا المركز الثانى بعد الهزيمة من كينيا 3/0 فى النهائى بالكاميرون، بينما حصلت آية خالد على جائزة أفضل حائط صد، وندى معوض أفضل روح رياضية.

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ندى وليد 

تقى مدحت عيسى أفضل مسجلة للنقاط ببطولة العالم لشابات الطائرة بـ 137 نقطة 

 

كما استطاعت تقى مدحت عيسى أن تصبح أفضل مسجلة للنقاط فى بطولة العالم لـ شابات الكرة الطائرة التى اختتمت مؤخرا بالمكسيك بتسجيل 137 نقطة بالتساوى مع لاعبة صربيا والصين.

 

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تقى عيسى

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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