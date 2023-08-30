شكرا لقرائتكم خبر عن الألقاب الفردية بـ الألعاب الجماعية "فى العلالى" أغسطس 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت بطولات الألعاب الجماعية التى أقيمت فى أغسطس 2023 فوز عدد من اللاعبين سواء على الصعيد العالمى أو الأفريقى أو العربى بألقاب فردية بالرغم من عدم تحقيق البطولة نفسها على الصعيد الجماعى، سواء فى الكرة الطائرة أو كرة اليد.

ونرصد أبرز الجوائز الفردية فى أغسطس 2023 بالتقرير التالى: