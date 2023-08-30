شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الأهلي اليوم 29 / 8 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 29 / 8 / 2023 العديد من الأخبار، منها أكرم توفيق وكريم فؤاد يخضعان للكشف الطبي في معسكر النمسا، وخالد عبد الفتاح يشارك باشتراطات طبية.

خالد عبد الفتاح يشارك فى مران الأهلى الجماعى باشتراطات وقائية

واصل خالد عبد الفتاح، لاعب الأهلي برنامجه التأهيلي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل ، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي تمامًا من الإصابة التي عانى منها مع ختام الموسم الماضي بكسر في الترقوة، وخضع لجراحة على أثرها في مطلع الشهر الجاري.

هل يلحق عمرو السولية بمباراة السوبر الأفريقي بعد إصابة الخلفية ؟

سيطرت حالة من الصدمة على الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بعد تعرض نجم الفريق عمرو السولية لإصابة جديدة تبعده فترة عن المشاركة مع المارد الاحمر، وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية.

خضوع ثنائى الأهلى للفحص الطبى فى النمسا غدا تمهيدا للعودة للمباريات

يتوجه أكرم توفيق وكريم فؤاد ، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غدا الأربعاء إلى أحد المراكز الطبية لإجراء الفحص الطبي لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك الذي قام بإجراء الجراحة لهما في وقت سابق.

شاهد المران الصباحى للنادى الأهلى فى النمسا استعداداً للموسم الجديد

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر فيس بوك جانب من المران الثانى لفريق الكرة فى معسكره المغلق بالنمسا، وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شرح خلالها البرنامج التدريبي، وحرص على إعطاء اللاعبين بعض التعليمات الفنية.

محمد هانى بعد حصوله على أفضل ظهير: 2023 كانت مذهلة بدعم زملائى وعائلتى

أشاد محمد هانى ظهير أيمن النادى الأهلى، بما قدمه في عام 2023 بعد الحصول على جائزة أفضل ظهير أيمن في هذا الموسم خلال حفل MEFA لتوزيع جوائز الشرق الأوسط لكرة القدم.

طبيب الأهلى يتحدث عن استراتيجيته فى العمل ونصيحته للاعبين بالنوم مُبكراً

أكد تامر أبوالعينين طبيب فريق الأهلي أنه فخور بالعمل داخل منظومة القلعة الحمراء، مشيرًا إلى أن انضمامه للجهاز الطبي في نادٍ عريق شرف عظيم بالنسبة له، كما أنه سيعمل على بذل قصارى جهده، وأن يكون عند حسن ظن الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

الأهلي يخطر اتحاد الكرة بموقفه من السوبر والبطولات المستحدثة

أرسل النادي الاهلى اليوم خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، أكد فيه على أنه سوف ينتظر موافاته بموعد بطولة السوبر التي تقام سنويًّا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، حيث يتطلع فريق الأهلي للدفاع عن لقب البطولة الذي يحمله، بالمشاركة فيها سواء بنظامها الحالي أو إذا طرأ تعديل على هذا النظام، شريطة أن تظل هذه البطولة ــ حال تعديل نظامها ــ استمرارًا لبطولات السوبر المصرية في الأعوام السابقة ومكملة لها، وتحمل الرقم الذي يلي بطولة العام الماضي، وتخضع لذات اللوائح التي تم العمل بها في السنوات السابقة.

السولية يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلى فى الأهلى بمعسكر النمسا

واصل عمرو السولية ،لاعب وسط الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش معسكر الفريق المقام حاليا بالنمسا ويعاني السولية من إصابة في العضلة الخلفية، لذلك يخضع لبرنامج علاجي تأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

الأهلي يجدد عقد دونجو كمارا لاعبة اليد لمدة موسم

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد السنغالية دونجو كمارا، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي، لتستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.