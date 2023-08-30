شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29-8-2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29-8-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر سبب إعلانه المبكر لقائمة الفراعنة، استعدادا لمعسكر سبتمبر المقبل الذى يتخلله مباراتي إثيوبيا وتونس.
فيتوريا يكشف سبب إعلان قائمة المنتخب مبكرًا
كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، سبب إعلانه المبكر لقائمة الفراعنة استعدادا لمعسكر سبتمبر المقبل الذى يتخلله مباراتي إثيوبيا وتونس.
خالد عبد الفتاح يشارك فى مران الأهلى الجماعى باشتراطات وقائية
واصل خالد عبد الفتاح، لاعب الأهلي برنامجه التأهيلي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل ، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي تمامًا من الإصابة التي عانى منها مع ختام الموسم الماضي بكسر في الترقوة، وخضع لجراحة على أثرها في مطلع الشهر الجاري.
استقر الرأي داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على إقامة مباراة ودية بين منتخب الفراعنة ونظيره الزامبي يوم 12 أكتوبر المقبل بالقاهرة، على أن تقام ودية أخرى في نفس الشهر أمام الجزائر يوم 17 أكتوبر خارج مصر.
حقق فريق نادي بيراميدز الفوز في أول مبارياته الودية في معسكر تركيا على نظيره ليماسول تي جي القبرصي بثمانية أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جرى بين الفريقين على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التركية.
فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى على نظيره الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف وديا في المباراة جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد من بطولة الدورى المصرى الممتاز.
نجح مسئولو نادي الداخلية برئاسة اللواء عثمان الدسوقى ، في التعاقد مع رمضان مصطفى حارس مرمى إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .
حذر المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، الأندية، من التعامل مع النيجيري جون أوكلي مهاجم الفريق، والذي تغيب عن تحضيرات ذئاب الجبل للموسم الجديد دون إذن مسبق من النادي.
رد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على سؤال يتعلق بترك لاعبي الأهلى بعد مباراة إثيوبيا الأولى على هامش المؤتمر الصحفي الذى عقده استعدادا لمعسكر سبتمبر المقبل الذى يتخلله مباراتي إثيوبيا وتونس.
أرسل النادي الاهلى اليوم خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، أكد فيه على أنه سوف ينتظر موافاته بموعد بطولة السوبر التي تقام سنويًّا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، حيث يتطلع فريق الأهلي للدفاع عن لقب البطولة الذي يحمله، بالمشاركة فيها سواء بنظامها الحالي أو إذا طرأ تعديل على هذا النظام، شريطة أن تظل هذه البطولة ــ حال تعديل نظامها ــ استمرارًا لبطولات السوبر المصرية في الأعوام السابقة ومكملة لها، وتحمل الرقم الذي يلي بطولة العام الماضي، وتخضع لذات اللوائح التي تم العمل بها في السنوات السابقة.
نجحت اللجنة الثلاثية بنادى الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وأحمد فواد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي في صرف مستحقات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومنحة قيمة راتبه كاملا والشهر المتبقي له وجميع مستحقاته المالية المتأخرة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز