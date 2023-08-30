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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29-8-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر سبب إعلانه المبكر لقائمة الفراعنة، استعدادا لمعسكر سبتمبر المقبل الذى يتخلله مباراتي إثيوبيا وتونس.

فيتوريا يكشف سبب إعلان قائمة المنتخب مبكرًا

كشف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، سبب إعلانه المبكر لقائمة الفراعنة استعدادا لمعسكر سبتمبر المقبل الذى يتخلله مباراتي إثيوبيا وتونس. خالد عبد الفتاح يشارك فى مران الأهلى الجماعى باشتراطات وقائية واصل خالد عبد الفتاح، لاعب الأهلي برنامجه التأهيلي قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل كامل ، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي من أجل التعافي تمامًا من الإصابة التي عانى منها مع ختام الموسم الماضي بكسر في الترقوة، وخضع لجراحة على أثرها في مطلع الشهر الجاري. استقر الرأي داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على إقامة مباراة ودية بين منتخب الفراعنة ونظيره الزامبي يوم 12 أكتوبر المقبل بالقاهرة، على أن تقام ودية أخرى في نفس الشهر أمام الجزائر يوم 17 أكتوبر خارج مصر.

حقق فريق نادي بيراميدز الفوز في أول مبارياته الودية في معسكر تركيا على نظيره ليماسول تي جي القبرصي بثمانية أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جرى بين الفريقين على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التركية.

إنبى يفوز على الإسماعيلى 2 – 1 وديا استعدادا للموسم الجديد فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى على نظيره الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف وديا في المباراة جمعتهما عصر اليوم الثلاثاء في إطار استعدادات الفريقين لخوض منافسات الموسم الجديد من بطولة الدورى المصرى الممتاز. يحيى حامد ينتقل لحرس الحدود بعد فسخ تعاقده مع طلائع الجيش وقع يحيي حامد لاعب طلائع الجيش علي عقد انتقاله لحرس الحدود في صفقة انتقال حر اليوم الثلاثاء بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع طلائع الجيش. الأهلي يجدد عقد دونجو كمارا لاعبة اليد لمدة موسم أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد السنغالية دونجو كمارا، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي، لتستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة. نجح مسئولو نادي الداخلية برئاسة اللواء عثمان الدسوقى ، في التعاقد مع رمضان مصطفى حارس مرمى إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية . حذر المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، الأندية، من التعامل مع النيجيري جون أوكلي مهاجم الفريق، والذي تغيب عن تحضيرات ذئاب الجبل للموسم الجديد دون إذن مسبق من النادي.

كشف الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري، عن تقدم ناديه بشكوى جديدة ضد نادي فيوتشر لدى اتحاد الكرة بسبب المستحقات المتبقية من صفقة أحمد رفعت لاعب المصري السابق.

وضع البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم مع جهازه المعاون الرتوش النهائية استعدادا لمعسكر المنتخب المقرر إقامته من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل فى بداية استعدادات المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

رد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على سؤال يتعلق بترك لاعبي الأهلى بعد مباراة إثيوبيا الأولى على هامش المؤتمر الصحفي الذى عقده استعدادا لمعسكر سبتمبر المقبل الذى يتخلله مباراتي إثيوبيا وتونس.

الأهلي يخطر اتحاد الكرة بموقفه من السوبر والبطولات المستحدثة أرسل النادي الاهلى اليوم خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، أكد فيه على أنه سوف ينتظر موافاته بموعد بطولة السوبر التي تقام سنويًّا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، حيث يتطلع فريق الأهلي للدفاع عن لقب البطولة الذي يحمله، بالمشاركة فيها سواء بنظامها الحالي أو إذا طرأ تعديل على هذا النظام، شريطة أن تظل هذه البطولة ــ حال تعديل نظامها ــ استمرارًا لبطولات السوبر المصرية في الأعوام السابقة ومكملة لها، وتحمل الرقم الذي يلي بطولة العام الماضي، وتخضع لذات اللوائح التي تم العمل بها في السنوات السابقة.

أكد الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء أن هدف اللجنة هو إقامة الانتخابات في الفترة المقبلة، وهو ما تم الإعلان عنه بتحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات وموعد انعقاد الجمعية العمومية.

نجحت اللجنة الثلاثية بنادى الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وأحمد فواد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي في صرف مستحقات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومنحة قيمة راتبه كاملا والشهر المتبقي له وجميع مستحقاته المالية المتأخرة.