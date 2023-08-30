7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29-8-2023 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، وضع البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم مع جهازه المعاون الرتوش النهائية استعدادا لمعسكر المنتخب المقرر إقامته من 4 إلى 12 سبتمبر.
شكوى ثانية من المصرى ضد فيوتشر بسبب أحمد رفعت
رد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على سؤال يتعلق بترك لاعبي الأهلى بعد مباراة إثيوبيا الأولى على هامش المؤتمر الصحفي الذى يعقده حاليا استعدادا لمعسكر سبتمبر المقبل الذى يتخلله مباراتي إثيوبيا وتونس.
أرسل النادي الاهلى اليوم خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، أكد فيه على أنه سوف ينتظر موافاته بموعد بطولة السوبر التي تقام سنويًّا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، حيث يتطلع فريق الأهلي للدفاع عن لقب البطولة الذي يحمله، بالمشاركة فيها سواء بنظامها الحالي أو إذا طرأ تعديل على هذا النظام، شريطة أن تظل هذه البطولة ــ حال تعديل نظامها ــ استمرارًا لبطولات السوبر المصرية في الأعوام السابقة ومكملة لها، وتحمل الرقم الذي يلي بطولة العام الماضي، وتخضع لذات اللوائح التي تم العمل بها في السنوات السابقة.
نجحت اللجنة الثلاثية بنادى الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وأحمد فواد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي في صرف مستحقات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومنحة قيمة راتبه كاملا والشهر المتبقي له وجميع مستحقاته المالية المتأخرة.
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