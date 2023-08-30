شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 29-8-2023 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، وضع البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم مع جهازه المعاون الرتوش النهائية استعدادا لمعسكر المنتخب المقرر إقامته من 4 إلى 12 سبتمبر.

شكوى ثانية من المصرى ضد فيوتشر بسبب أحمد رفعت

كشف الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري، عن تقدم ناديه بشكوى جديدة ضد نادي فيوتشر لدى اتحاد الكرة بسبب المستحقات المتبقية من صفقة أحمد رفعت لاعب المصري السابق.

وضع البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم مع جهازه المعاون الرتوش النهائية استعدادا لمعسكر المنتخب المقرر إقامته من 4 إلى 12 سبتمبر المقبل فى بداية استعدادات المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

رد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، على سؤال يتعلق بترك لاعبي الأهلى بعد مباراة إثيوبيا الأولى على هامش المؤتمر الصحفي الذى يعقده حاليا استعدادا لمعسكر سبتمبر المقبل الذى يتخلله مباراتي إثيوبيا وتونس.

الأهلي يخطر اتحاد الكرة بموقفه من السوبر والبطولات المستحدثة أرسل النادي الاهلى اليوم خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، أكد فيه على أنه سوف ينتظر موافاته بموعد بطولة السوبر التي تقام سنويًّا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، حيث يتطلع فريق الأهلي للدفاع عن لقب البطولة الذي يحمله، بالمشاركة فيها سواء بنظامها الحالي أو إذا طرأ تعديل على هذا النظام، شريطة أن تظل هذه البطولة ــ حال تعديل نظامها ــ استمرارًا لبطولات السوبر المصرية في الأعوام السابقة ومكملة لها، وتحمل الرقم الذي يلي بطولة العام الماضي، وتخضع لذات اللوائح التي تم العمل بها في السنوات السابقة.

أكد الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء أن هدف اللجنة هو إقامة الانتخابات في الفترة المقبلة، وهو ما تم الإعلان عنه بتحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات وموعد انعقاد الجمعية العمومية.

نجحت اللجنة الثلاثية بنادى الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي وأحمد فواد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي في صرف مستحقات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومنحة قيمة راتبه كاملا والشهر المتبقي له وجميع مستحقاته المالية المتأخرة.