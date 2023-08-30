شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتعادل مع الكوكب المراكشي 4/4 فى أولى وديات معسكر المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابي برباعية لكل فريق نتيجة المباراة الودية التي جمعت النادي المصري بنظيره الكوكب المراكشي، والتي أقيمت في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، في أولى وديات الفريق البورسعيدي بمعسكره المقام حالياً بالمغرب.

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين المصري والكوكب المراكشي بنتيجة 2/2، وسجل رباعية المصري، محمد الشامي، هدف، ومروان حمدي 3 أهداف من 3 ركلات جزاء.

وبدأ النادي المصري المباراة بتشكيل مكون من: محمود جاد - باهر المحمدي - عمرو موسي - احمد عيد - عمرو سعداوي - يوسف الجوهري - اسلام عطية - الياس الجلاصي - محمد الشامي - مروان حمدي - ليستويل امانكونا.

وكان المصري قد وصل صباح السبت الماضي إلى المغرب لبدء المرحلة الثانية من الإعداد، حيث خاض الفريق تدريبات بدنية في اليوم الأول بصالة الجيم في مقر الإقامة.

وتضم بعثة المصري 35 فردًا، بينهم 23 لاعباً، بالإضافة إلى 12 من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات، ومن المقرر أن يخوض الفريق البورسعيدي 4 مباريات ودية، وذلك أيام 29 أغسطس الجاري، و3، 4، 8 سبتمبر المقبل.