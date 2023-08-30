شكرا لقرائتكم خبر عن محمد غرابة لـ"OnTime": الكاف سبب الأزمة بين الأهلى والمنتخب وسنصل لحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد غرابة، مدير المنتخب الوطنى، أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم هو المتسبب فى الأزمة الموجودة حاليا بين الأهلى والمنتخب بسبب لاعبيه.

وقال محمد غرابة، فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 1: "فيتوريا اتفق مع كولر على ضم 4 لاعبين بدلا من 9 لاعبين، وفوجئنا ببيان الأهلى المعترض على ضم اللاعبين".

وأضاف غرابة: "سنحاول الوصول إلى حل مع الأهلى لأن هذه الأزمة المتسبب فيها هو الاتحاد الأفريقي الذى يتعمد وضع مواعيد صعبة رغم علمه بمواعيد مباريات المنتخب".

وتابع: "الاتحاد الأفريقى سبب الأزمة الحالية بعد وضع مباراة السوبر الأفريقي 15 سبتمبر على الرغم من علمه بوجود مباراة يوم 16 سبتمبر".

وكشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، قائمة اللاعبين استعدادا لمعسكر شهر سبتمبر المقرر انطلاقه فى الفترة من 4 حتى 12 من نفس الشهر، وتتخلله مباراتا إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، وودية تونس. وضمت قائمة المنتخب لاعبين من 14 ناديا وهم كل من:

الاهلى: محمد الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، مروان عطية.

الزمالك: محمد صبحي، أحمد فتوح، أحمد سيد زيزو، حسام عبد المجيد.

بيراميدز: علي جبر، محمد حمدي ، محمد رضا بوبو ، مصطفى فتحي، محمود مرعي، ابراهيم عادل.

البنك الاهلى: محمد أبو جبل ، أسامة فيصل.

عمر كمال "فيوتشر"، أحمد رمضان بيكهام "سيراميكا"، محمود حمادة "فاركو".

والمحترفين: طارق حامد "اتحاد جدة"، سام مرسى "إيبسويتش تاون"، حمدي فتحي "الوكرة القطرى"، محمد صلاح "ليفربول"، عمر مرموش "فرانكفورت الألماني"، مصطفى محمد "نانت الفرنسي"، محمد شريف "الخليج السعودى".