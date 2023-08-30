شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه فريقا سلوفينيا ودياً 5 سبتمبر المقبل فى النمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مباراة ودية مع فريق من الدوري السلوفيني يوم 5 سبتمبر المقبل خلال معسكر النمسا.

ويتطلع الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر الأوروبي من أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلي والأفريقي فى الموسم الجديد، خاصة أن الأهلي سيخوض تحديات كثيرة الفترة المقبلة، يبدأها بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل فى مدينة الطائف السعودية، ثم يستهل منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل لقبها من الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.

ومن المقرر أن يخوض المارد الأحمر مباراة ودية ثانية يوم 5 سبتمبر المقبل ستكون أمام فريق سلوفيني بنسبة كبيرة قبل ختام معسكره بالنمسا كما طلب الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر من الجهاز الاداري لفريقه ضرورة إقامة مباراة ودية ثالثة بعد عودة الفريق للقاهرة لتكون بمثابة البروفة الاخيرة لتجهيز المارد الاحمر لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بالسوبر الافريقى.

ويرغب كولر فى إقامة مباراة ودية ثالثة مع أحد الفرق بالقاهرة أحد أيام 8 أو 9 سبتمبر المقبل قبل السفر للسعودية لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري.