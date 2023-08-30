شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح صلاح محسن روشتة قيادة هجوم الأهلى فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بمستوى صلاح محسن مهاجم الفريق ، مؤكداً أن اللاعب سيكون له دور مهم في هجوم المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وتحدث كولر بشكل إيجابي للغاية عن صلاح محسن العائد للفريق من الإعارة بنادي سيراميكا ، وأوضح المدرب السويسري ان المستوى الذي قدمه صلاح محسن في فترة الإعارة كان سبباً في موافقته على عودته للفريق.

وطالب كولر ، صلاح محسن بالإجتهاد في التدريبات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وأهمها التركيز أمام مرمى المنافس من أجل استغلال الفرص التى تُتاح له حتى يقكون مؤهلاً لقيادة هجوم الأهلي في الموسم المقبل.

ويعول كولر بشكل كبير على صلاح محسن كثيراً في قيادة هجوم الأهلي الموسم المقبل بعد رحيل محمد شريف لنادي الخليج السعودي وشادي حسين لفريق زد وعدم ضم مهاجم أجنبي للفريق حتى الأن.

على صعيد أخر ، يخوض فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر اليوم، الثلاثاء، مرانه الثاني بمعسكره المغلق فى النمسا والذى يستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعداداً للموسم الجديد، ويخوض الأهلي مباراتين وديتين خلال هذا المعسكر يومى 30 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل، ويواجه الأهلي ماورفيرك النمساوي (أحد فرق الدرجة الثانية) غداًَ الاربعاء فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما لا يزال البحث جارياً عن طرف المباراة الودية الثانية.

ويتطلع الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر الأوروبي من أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلي والأفريقي في الموسم الجديد خاصة وأن الأهلي سيخوض تحديات كثيرة الفترة المقبلة سيبدأها بمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف السعودية ثم يستهل منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها من الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.