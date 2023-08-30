شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يُسلِّم رابطة الأندية تصورا للدورى الممتاز من دور واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلَّم عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات، تصورا جديدا لرباطة الأندية يقتضي إقامة الدوري في الموسم المقبل من دور واحد، بما يوفر فترة زمنية تتراوح من 40 إلى 50 يومًا.

وكشف عامر حسين أن تغيير نظام الدوري فكرة مطروحة وفام بالفعل بتطبيقها في دوري المحترفين وكذلك دوريات الناشئين، وهي مقتبسة من الدوري البلجيكي، وهو ما يساهم في توفير العديد من الجولات، وتغيير النظام سيساهم في انهاء الدوري خلال شهر مايو او يونيو.

وكان الأهلي حسم لقب مسابقة الدوري الموسم الحالي 2022-2023 ليتوج بالبطولة رقم 43 في تاريخه بينما تواجد بيراميدز في الوصافة ويليه الزمالك ثالثا ثم فيوتشر في المركز الرابع.

بينما ودع الثلاثي أسوان وغزل المحلة وحرس الحدود دوري الأضواء والشهرة بعد احتلالهم المراكز الأخيرة بجدول ترتيب المسابقة.

وفي الموسم الجيد يلعب الأهلي وبيراميدز في بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الجديد بينما يلعب الزمالك وفيوتشر في بطولة الكونفدرالية.