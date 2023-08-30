شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة وأجايى يصلان لطريق مسدود.. تكسير زجاج ومحضر وشكوى فسخ تعاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت العلاقة بين النيجيري جونيور أجايى وفريق سموحة إلى طريق مسدود، بعدما تصاعدت الأمور إلى حد الاعتداء بسبب مستحقات اللاعب.

تعاقد نادى سموحة مع جونيور أجايى في صيف الموسم الماضى قادما من الدورى الليبي في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم يحصل خلالها على أكثر من 900 ألف دولار.

وتعرض أجايى للإصابة قوية بكسر في القدم خلال إحدى المباريات الودية لفريق سموحة استعدادا للموسم الماضى، مما أدى إلى حاجته إلى عملية جراحية ووضع قدمه في الجبس لأكثر من شهرين، وفى المراحل الأخيرة للتعافى أجرى أشعة على قدمه لتثبت حاجته لتدخل جراحى آخر ليواصل الابتعاد حتى الآن عن الملاعب بسبب هذه الإصابة.

وتكفل مسئولو سموحة بكل تكاليف العلاج والعملية، مع دفع كل مستحقات اللاعب في موعدها، وحاول مسئولو سموحة فسخ التعاقد بالتراضى مع اللاعب إلا أن أجايى رفض وتمسك بكامل عقده ليتم غلق المفاوضات.

شكوى فسخ تعاقد

وقدم جونيور أجايى شكوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد نادى سموحة يلب فسخ تعاقده لعدم حصوله على مستحقاته، والتشهير به بعدما نشر رئيس سموحة عقد جونيور أجايى عبر حسابه على فيس بوك، بجانب رفض سفره إلى الخارج لإجراء العملية.

رد سموحة

وخرج فرج عامر رئيس نادى سموحة في أكثر من تصريح يؤكد دفع كل مستحقات أجايى بشكل كامل، إلا أن أجايى ذهب إلى المدير المالى لسموحة يطلب مستحقاته ليتم رفض طالبه، ليقوم اللاعب بتكسير زجاج الباب في نادى سموحة ويتعرض لجرح قطعى في يده، اعتراضا على عدم الحصول على مستحقاته.

من جانبه، قال فرج عامر رئيس نادي سموحة: "جونيور أجايى حصل على كافة مستحقاته مع سموحة، ولم نتأخر عنه في أي شىء وقولناله إحنا عايزينك تخف، بقاله سنة معانا مش بيلعب".

وأضاف فرج عامر في تصريحات تليفزيونية: "هو كان عايز ياخد مستحقاته عن الموسم الجديد ومفيش حد من اللاعيبة حصل على أي مستحقات من الموسم الجديد، ولما المسئول المالي قاله أنت واخد كل مستحقاتك جاتله حالة هياج وحاول يعتدى عليه، والناس استغربت منه".

وأوضح رئيس سموحة: "عملنا محضر والناس شهدت على ما حدث منه وكسر الزجاج ومش عارفين هيحصل ايه الفترة المقبلة".