شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤكد جاهزية ياسر إبراهيم لمباراة اتحاد العاصمة فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي لفريق الأهلي جاهزية ياسر إبراهيم مدافع الفريق لمباراة السوبر الأفريقي، المقرر لها 15 سبتمبر المقبل أمام إتحاد العاصمة الجزائري والتي ستُقام بمدينة الطائف السعودية.

وعانى ياسر إبراهيم من إصابة حرمته من المشاركة في تدريبات الفريق قبل السفر لمعسكر النمسا الخارجي، حيث أجرى اللاعب جراحة في القدم"خُراج" قبل أن يشارك في التدريبات بمعسكر النمسا.

ووصلت بعثة الأهلي معسكر النمسا مساء أمس الأول، الاثنين، لإقامة معسكر خارجي يستمر هناك حتى 6 سبتمبر المقبل.

على صعيد آخر، أشاد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بمستوى صلاح محسن مهاجم الفريق ، مؤكداً أن اللاعب سيكون له دور مهم في هجوم المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وتحدث كولر بشكل إيجابي للغاية عن صلاح محسن العائد للفريق من الإعارة بنادي سيراميكا ، وأوضح المدرب السويسري ان المستوى الذي قدمه صلاح محسن في فترة الإعارة كان سبباً في موافقته على عودته للفريق.

وطالب كولر، صلاح محسن بالإجتهاد في التدريبات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وأهمها التركيز أمام مرمى المنافس من أجل استغلال الفرص التى تُتاح له حتى يقكون مؤهلاً لقيادة هجوم الأهلي في الموسم المقبل.

ويعول كولر بشكل كبير على صلاح محسن كثيراً في قيادة هجوم الأهلي الموسم المقبل بعد رحيل محمد شريف لنادي الخليج السعودي وشادي حسين لفريق زد وعدم ضم مهاجم أجنبي للفريق حتى الأن.

ويتطلع الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر الأوروبي من أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلي والأفريقي في الموسم الجديد خاصة وأن الأهلي سيخوض تحديات كثيرة الفترة المقبلة سيبدأها بمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل في مدينة الطائف السعودية ثم يستهل منافساته ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها من الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي.