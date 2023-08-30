مدرب ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية سعودية أن إدارة نادى ليفربول الإنجليزى تحاول إقناع المدرب الألمانى يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، بالموافقة على إطلاق سراح النجم المصرى محمد صلاح إلى نادى اتحاد جدة والموافقة على بيعه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت صحيفة "اليوم" السعودية بأن يورجن كلوب بدأ يرحب بفكرة رحيل محمد صلاح بعد المحاولات المكثفة من قبل إدارة ليفربول معه.

وقالت الصحيفة إن إدارة نادى ليفربول وعدت يورجن كلوب بالتعاقد مع صفقة كبرى تعوض رحيل محمد صلاح فى يناير المقبل.

وأشارت إلى أن هناك انفراجة فى صفقة محمد صلاح بعد مؤشرات موافقة كلوب على العرض، جاءت بالتزامن من نشر الدولي المصري صورة مثيرة للجدل ألمح فيها إلى وداع قلعة الانفيلد بنظرة للجماهير.

وفي أوقات سابقة، أكد يورجن كلوب أن محمد صلاح ليس للبيع ومستمر مع ليفربول.

وعقب فوز ليفربول على نيوكاسل، أكد كلوب أن "قصة انتقال صلاح إلى الدوري السعودي انتهت.. إنه مستمر معنا".

ويراهن مسئولو نادي اتحاد جدة على حسم صفقة "الفرعون المصري" قبل موعد غلق قيد الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي، والمقرر يوم 7 سبتمبر المقبل.

ويتبقي في موسم انتقالات الدوري السعودي 9 أيام فقط على غلقه، بينما يتبقي يومان فقط على غلق القيد في الدوري الإنجليزي الممتاز المحد له 1 سبتمبر.

وكانت شبكة CBS الإنجليزية، قد أكدت أن نادي الاتحاد السعودي قام خلال الساعات القليلة الماضية برفع عرضه المُقدم لإدارة ليفربول للحصول على خدمات محمد صلاح، مقابل 150 مليون يورو.

وأكدت الشبكة أن نادي اتحاد جدة تحرك أيضاً لإغراء محمد صلاح براتب أعلى، حيث تم عرض راتبا مماثلا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي، والذي تبلغ قيمته 200 مليون يورو سنويًا.