شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يبلغ إدارة الزمالك موافقته على تأجيل الصفقات للشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك، مسئولي اللجنة الثلاثية برئاسة الدكتور عماد البناني، موافقته علي تأجيل الصفقات التي سبق وحددها لتدعيم الفريق، للانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح أوسوريو خلال حديثه مع إدارة الزمالك، أنه موافق علي تأجيل إبرام الصفقات للانتقالات الشتوية في يناير المقبل، حال عدم التمكن من حل أزمة إيقاف القيد المفروضة علي النادي، في ظل ضيق الوقت والأزمة المالية التي يمر بها النادي حاليًا.

وقال أوسوريو لإدارة الزمالك، إنه رتب أوراقه علي العناصر المتاحة حاليًا في صفوف فريق الزمالك، وستنطلق فترة الإعداد بتلك العناصر، علي أن تعمل الإدارة علي حل أزمة إيقاف القيد قبل حلول موعد الانتقالات الشتوية.

فى سياق مختلف حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" 16 سبتمبر المقبل، موعداً للقاء الزمالك مع أرتا سولار بطل جيبوتي فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها في تنزانيا.