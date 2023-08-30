شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يتعاقد مع محمود ناصف قادما من بلدية المحلة استعدادا لدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق القناة أحد الأندية المنافسة في دورى المحترفين، في التعاقد مع محمود ناصف لاعب بلدية المحلة في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوفه استعدادا لدورى المحترفين في الموسم المقبل.

وحصل مسئولو القناة على توقيع محمود ناصف على عقد لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر، بعد رحيل اللاعب عن صفوف البلدية، ليواصل الفريق تدعيم صفوفه بناء على طلب سامر عبد الرحمن المدير الفني للفريق.

وكان فريق القناة نجح في التعاقد مع محمود حرشة لاعب بورتو السويس لمدة 3 مواسم، وثنائى النادى الأهلى على عمرو والحارس محمد أشرف كوتو، بالإضافة إلى الحسينى سمير لاعب أسوان والمصري السابق لمدة 3 مواسم، وأسامة الليبي ومحمود حكيم لاعبا بلدية المحلة وهشام رافت لاعب المصرية للاتصالات ومحمد أنور لاعب الجونة وغريب ياسر لاعب حرس الحدود ومحمد سمارة صانع ألعاب الترسانة.

واستقر سامر عبد الرحمن، المدير الفني لفريق القناة، على دخول فريقه معسكرا بالقاهرة أول سبتمبر المقبل، استعدادا لدورى المحترفين 2023 /2024.

ويواصل سامر عبد الرحمن البحث عن الصفقات لتدعيم صفوف القناة للمنافسة على بطاقة التأهل للدورى الممتاز في الموسم المقبل.