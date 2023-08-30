شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستضيف قرعة البطولة الأفريقية للطائرة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف قاعة المؤتمرات بإستاد القاهرة قرعة البطولة الأفريقية لمنتخبات الكرة الطائرة للرجال المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 14 سبتمبر المقبل، وذلك يوم السبت المقبل فى السابعة مساءا .

ومن المقرر أن يشهد الإجتماع الفنى الذى يتضمن القرعة ، شرح نظام البطولة و التعليمات الفنية الخاصة .

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة عن قائمة المنتخبات المشاركة فى البطولة، وهى، مصر البلد المستضيف وليبيا وتونس وتشاد وغانا والجزائر وبوروندى وجامبيا وكينيا ورواندا ومالى والكاميرون والسنغال والمغرب وتنزانيا والكونغو برازافيل .

من جانبه، أكد تامر بيبرس، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة مسبقا، حضور الجماهير فى بطولة أفريقيا للرجال المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 14سبتمبر المقبل باستاد القاهرة.

وقال بيبرس فى تصريح لـ"الخليج 365"، هناك مقترحا بتخفيض سعر التذكرة لتباع بـ25 جنيها من أجل زيادة أعداد الجماهير بالتنسيق من شركة تذكرتى.

ومن المنتظر أن يُعقد الاجتماع الفنى للبطولة، والذى يتضمن القرعة، 2 سبتمبر على أن تنطلق المباريات 3 سبتمبر وحتى 13 سبتمبر، بينما تغادر الوفود القاهرة يوم 14 من الشهر نفسه.