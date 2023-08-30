شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل بعثة الخماسى الحديث بعد المشاركة في بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة المنتخب المصري للخماسي الحديث بمطار القاهرة، بعد احتلال المركز الأول في بطولة العالم التي أقيمت في بريطانيا خلال الفترة من 21 وحتى 28 أغسطس الماضي.

حيث استطاعت البعثة المصرية تحقيق خمس ميداليات متنوعة، بواقع أربع ذهبيات وميدالية برونزية.

وقام وزير الشباب والرياضة، بتقديم التهنئة والشكر إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث وجميع أعضاء البعثة واللاعبين على الجهد المبذول من جانبهم خلال منافسات البطولة وحصدهم المركز الأول ورفع علم مصر عاليًا.

وقد أشاد الدكتور أشرف صبحي، بمستوى وأداء اللاعبين المميز والروح الرياضية العالية، وحرصهم على بذل قصارى جهدهم لتحقيق النتائج الجيدة، مشيرًا إلى حرصه الدائم ومتابعته المستمرة لجميع الأبطال الرياضيين في مختلف البطولات العالمية والقارية.

وأعرب صبحي، عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الكبير وتحقيق المركز الأول مؤكدًا على أن الخماسي الحديث دائمًا ما يسجل لمصر إنجازات تاريخية وكبيرة في جميع البطولات العالمية والقارية والمحلية المختلفة، وهذه الميداليات استكمالًا للانجازات والنجاحات الكبيرة للرياضة المصرية بشكل عام.

وقد جاءت الميداليات كالآتي:-

ذهبية منافسات الزوجي المختلط حيث حقق الثنائي مهند شعبان وسلمى عبد المقصود المركز الأول بمجموع 1413 نقطة.

ذهبية منافسات فرق الرجال بعد تحقيق 4530 نقطة وتكون الفريق من مهند شعبان، أحمد الجندي، محمد الجندي.

ذهبية منافسات تتابع الرجال حيث تمكنا الزوجي أحمد أشرف ومعتز وائل من الحصول على 1467 نقطة.

ذهبية منافسات تتابع السيدات حيث تمكنا الثنائي ملك اسماعيل وأميرة قنديل من الحصول على 1315 نقطة .

توج مهند شعبان ببرونزية الفردي بعد تحقيقة 1514 نقطة.