شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب مرة واحدة اليوم بمعسكر النمسا.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي، مرانًا وحيدًا اليوم الأربعاء في الخامسة مساء، بتوقيت النمسا على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بمعسكر إعداد الفريق المقام حاليا في النمسا.

وكان الفريق خاض تدريباته الجماعية أمس ، على فترتين صباحًا ومساءً، في إطار البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد، لكن كولر قرر التدريب اليوم على مرة واحدة لرغبته في النزول بالحمل التدريبي.

ويركز الجهاز الفني للأهلي، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، بالإضافة للجوانب الخططية والتكتيكية، من أجل تجهيز كل اللاعبين، خلال معسكر إعداد الفريق، ويخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد والتى يستهلها الأحمر بمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل بالسعودية.

على صعيد متصل، أشاد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بمستوى صلاح محسن مهاجم الفريق، مؤكداً أن اللاعب سيكون له دور مهم في هجوم المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وتحدث كولر بشكل إيجابي للغاية عن صلاح محسن العائد للفريق من الإعارة بنادي سيراميكا ، وأوضح المدرب السويسري ان المستوى الذي قدمه صلاح محسن في فترة الإعارة كان سبباً في موافقته على عودته للفريق.

وطالب كولر ، صلاح محسن بالإجتهاد في التدريبات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وأهمها التركيز أمام مرمى المنافس من أجل استغلال الفرص التى تُتاح له حتى يقكون مؤهلاً لقيادة هجوم الأهلي في الموسم المقبل.

ويعول كولر بشكل كبير على صلاح محسن كثيراً في قيادة هجوم الأهلي الموسم المقبل بعد رحيل محمد شريف لنادي الخليج السعودي وشادي حسين لفريق زد وعدم ضم مهاجم أجنبي للفريق حتى الأن.