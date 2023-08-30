شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى قياساته البدنية غداً قبل العودة للتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك قياساته البدنية والطبية غداً الخميس، قبل العودة للتدريبات الجماعية المقرر لها الجمعة المقبلة استعدادا للموسم الجديد، الذى يخوض فيه الفريق منافسات قوية.

وتخضع المجموعة الأخيرة من لاعبى الزمالك لمرحلة الكشف الطبى والقياسات البدنية غدا عقب انتهاء الإجازة الطويلة التى حصل عليها اللاعبون بعد المشاركة فى البطولة العربية، والخروج منها من دور المجموعات.

وكان الجهاز الطبى، بقيادة الدكتور محمد أسامة، قد قام بتقسيم لاعبى الفريق لثلاث مجموعات، بحيث تخضع كل مجموعة لتلك الفحوصات فى يوم محدد لها، قبل العودة يوم 1 سبتمبر المقبل،وبدأت القياسات بالأمس الثلاثاء.

وويبلغ الجهاز الطبى الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى بتلك الفحوصات والقياسات من أجل تحديد برنامجه الذى سيتبعه فى المران الجماعى، وكذلك التدريبات الفردية التى سيحددها لبعض اللاعبين.

وكان عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، أكد أن الجهاز الفنى للفريق قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد فى الأول من سبتمبر، على أن ينتظم الفريق فى معسكر داخلى بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

وأضاف عبد الواحد السيد، أن الجهاز الفنى استقر على خوض الفريق لتدريباته على ملعب الكلية الحربية، كما تحدد أن يكون يومى 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلى استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.