شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب القيد فى اتحاد السلة 15 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد السلة موعد غلق باب القيد لتسجيل اللاعبين فى صفوف الفرق للموسم الجديد، والمستمر حتى 15 سبتمبر المقبل، على أن تتقدم الفرق بالعقود والأوراق المطلوبة لقيد أى لاعب وسداد الرسوم.

وتم فتح باب القيد نهاية يوليو واستمر حتى 25 أغسطس كفترة أولى، بينما بدأت الفترة الثانية من 25 أغسطس حتى 15 سبتمبر المقبل وذلك بتوقيع غرامة .

نجح منتخب كرة السلة رجال بقيادة الكندى روى رانا فى صنع التاريخ للفراعنة بعد الفوز على المكسيك فى آخر مباريات دور المجموعات بكأس العالم، والتى تقام بالفلبين وتستمر حتى 10 سبتمبر المقبل.

وتمكن فراعنة السلة من الفوز على المكسيك بنتيجة 72/100 كأول منتخب عربى يحقق 100 نقطة فى مباراة واحدة. وتأتى أهمية هذا الفوز خاصة أن آخر انتصار لمصر فى كأس العالم للسلة كان عام 1994 أمام كوبا.

وتضم قائمة منتخب السلة فى البطولة كلاً من عمرو الجندى، يوسف شوشة، أحمد موسى، كريم حاتم، عاصم مرعى، إيهاب أمين، باتريك جاردنر، عمرو زهران، خالد عبد الناصر، أنس أسامة، عمر هشام، عمر طارق.

ويقع المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة بجانب منتخبات المكسيك ومونتينجرو وليتوانيا.