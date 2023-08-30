شكرا لقرائتكم خبر عن بترول أسيوط يواجه السكة الحديد اليوم وديا استعدادا للمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بترول أسيوط بقيادة أحمد عبد المقصود، فريق السكة الحديد مساء اليوم الأربعاء، في مباراة ودية في إطار استعدادات كلا الفريقين لدورى المحترفين الموسم الجديد 2023/ 2024.

قرر أحمد عبد المقصود المدير الفني لفريق بترول أسيوط، خوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد اليوم، ثم مواجهة فريق العبور غدا الخميس، لتجربة جميع اللاعبين الجدد ومحاولة الاستقرار على التشكيل الأمثل في الفترة المقبلة.

وكان بترول أسيوط قد حقق فوزا وديا علي نادي القناة 3_1 في اللقاء الذي أقيم بينهم مساء الاثنين، ضمن وديات الفريق بمعسكر القاهرة.

وتعاقد نادي بترول أسيوط أحد أندية دوري المحترفين مع محمد فرحان، لاعب زد وأسوان السابق، لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر، في حضور أحمد عبد المقصود المدير الفني.

فيما أنهى مسئولو نادي بترول أسيوط إجراءات ضم إبراهيم الشيشتاوى، مهاجم نادي دمياط، لمدة 4 مواسم لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا لدورى المحترفين المقرر انطلاقه نهاية الشهر المقبل .

كما نجح فريق بترول أسيوط، أحد المنافسين في دورى المحترفين، فى التعاقد مع الثلاثى أحمد الرفاعى مدافع بلدية المحلة، ومحمود سمكة لاعب الشمس والنصر السابق، وسعد جمال لاعب الفيوم والزمالك السابق، في إطار سياسة الجهاز الفني لدعم الفريق بأفضل العناصر للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز.