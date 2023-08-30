شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يضم ماهر إبراهيم حارس الجونة لمدة موسمين استعدادا للمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مجلس إدارة أسوان برئاسة الشافعى صالح، مع ماهر إبراهيم حارس مرمى الجونة وسيراميكا والمقاولون العرب السابق استعدادا لدورى المحترفين في الموسم الجديد.

وحصل مسئولو أسوان على توقيع الحارس ماهر إبراهيم على عقد لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، لتدعيم حراسة المرمى بعد رحيل عمرو حسام عن تماسيح النيل.

ونجح فريق أسوان في التعاقد مع بلال جمال مدافع وسط فاركو ومحمد على لاعب القناة، وإبراهيم البهنسي لاعب سمنود لمدة 3 مواسم.

ويقود أسوان فنيا عبد الحميد حسن "ميدو" ويعاونه أحمد عبد الظاهر ، بعد رحيل أيمن الرمادى عقب هبوط الفريق للقسم الثانى .

ورحل عدد كبير من نجوم أسوان لأندية الدورى الممتاز بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه عدد من اللاعبين مثل ميدو مصطفى وأحمد خالد اللذان أتما تعاقدهما لسموحة، والحارس عمرو حسام إلى فريق زد.