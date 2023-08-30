شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس السلة لليوم السابع:هذه حالات صعود الفراعنة لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو مصيلحى رئيس لجنة المنتخبات ، ونائب رئيس اتحاد كرة السلة عن موقف المنتخب المصرى من التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 من خلال بطولة كأس العالم المُقامة حالياً في الفلبين من عدمه.

قال عمرو مصيلحى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الفوز على المكسيك أمس يعد أول فوز للفراعنة في بطولات كأس العالم منذ المشاركة فيها لذلك الفوز في حد ذاته انجاز.

وأضاف مصيلحى أن المنتخب يحتاج الى الفوز في مباراتين من مباريات تحديد المراكز من السابع عشر الى الثانى والثلاثون في البطولة ، مع التفوق على باقى المنتخبات الأفريقية المشاركة في مباريات الدور الثانى ، حتى يحصل المنتخب على أفضل ترتيب بين منتخبات افريقيا، وبالتالي نتأهل مباشرة للأولمبياد ، وحال تعادل المنتخب مع منتخب أفريقى اخر من المشاركين في البطولة بالمباريات الترتيبية يتم اللجوء الى فارق الأهداف والمنتخب المتفوق يصعد للاولمبياد .

وأوضح نائب رئيس اتحاد السلة أن منتخب السودان لديه مباراة اليوم أمام صربيا وحال فوزه فيها سيتفوق السودان على مصر وبالتالي يحصد المنتخب السوداني على المركز الأول فيما نحصل نحن على المركز الثانى على مستوى أفريقيا ووقتها سندخل تصفيات مع فرق أخرى من أفريقيا وأسيا وأوربا وفي حالة خسارة السودان ستكون النتيجة هي التعادل بيننا وبينها ووننتظر نتيجة المباراتين القادمتين لمصر.