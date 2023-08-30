شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الزمالك يعود من تونس خلال ساعات للانضمام لمعسكر الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم الثنائى التونسى سيف الجزيرى وحمزة المثلوثى لاعبا فريق الزمالك إلى القاهرة بعد انتهاء إجازة نهاية الموسم،التي حصلوا عليها من الفريق بعد انتهاء المشاركة في البطولة العربية مع الزمالك و التي اٌقيمت بالسعودية

وغادر الثنائى من السعودية الى تونس بعد انتهاء مشاركة الفريق بالبطولة العربية ، على أن يعودا اليوم للقاهرة ، استعدادا للانضمام لمعسكر إعداد الفرق بعد غد الجمعة ، ومن المقرر ان يخضع المثلوثى و الجزيرى لقياسات طبية غدا للاطمئنان عليهما.

وكان عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك قد أكد أن الجهاز الفني للفريق قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر، على أن ينتظم الفريق في معسكر داخلى بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.