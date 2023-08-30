شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات بطولة في بطولة مصر الدولية للاسكواش اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات بطولة مصر الدولية للاسكواش والتي تستضيفها مصر وتستمر حتي ٣ سبتمبر، يشارك في البطولة ١٤ دولة مختلفة.

وتقام البطولة تحت تنظيم ورعاية الاتحاد المصري للاسكواش برئاسة عاصم خليفة ويتنافس خلالها ٢٧٠ لاعب من مختلف دول العالم هم امريكا واليابان ورومانيا وكندا وهولندا وكرواتيًا والمجر والصين وباكستان وقطر والامارات والكويت والعراق.

ووصل القاهرة أمس رئيس الاتحاد الأوروبي وكان في استقباله رئيس الاتحاد عاصم خليفة وتفقدا الملاعب والفنادق واطمئن علي سير كل الاستعدادات اللازمة ويذكر أن البطولة تندرج ضمن أجندة بطولات الاتحاد الاوروبي بعد نجاح المجلس الحالي في اقامة برتوكول مع الاتحاد الاوروبي.

وتقام المباريات اليوم علي الملعب الزجاجي بعد الانتهاء من تركيبه ويلقي هذا الحدث اهتماما كبيرا لاسيما وانه يحقق استفادة لكل اللاعبين من اضافة نقاطه في تحسين التنصيف العالمي ومن المنتظر ان تلقي البطولة حضورا جماهيريا كبيرا لأهميتها.

ودخلت كل المنتخبات معسكرات مغلقة استعدادًا للبطولة بعدما جهزت اللجنة العليا برئاسة الدكتور حسام رجب كافه الترتيبات الخاصة باستقبال الوفود وتسكينهم وتحديد جدول التدريبات وتوفير التنقلات لكل اللاعبين لتسهيل وتوفير كل السبل الممكنة لضمان اخراج هذا الحدث في ابهي صورة ممكنه

وأعلن اتحاد الاسكواش من قبل برئاسة عاصم خليفة عن ضم بطولة مصر الدولية لأجندة البطولات الاوربية وذلك ضمن برتوكول بين الاتحادين المصري والاوروبي لتندرج هذه البطولة لاول مرة في التاريخ ضمن بطولاتها الدائمة ..ويأتي هذا الحدث العالمي ضمن جهود الاتحاد لتعزيز موقف لاعبينا من تحسين التصنيف العالمي.