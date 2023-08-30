شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المقصود يمثل مصر فى كونجرس الاتحاد الدولى للأثقال بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يمثل محمد عبد المقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال المصرى ، مصر فى إجتماع كونجرس الإتحاد الدولى للعبة المقرر إنعقاده بالرياض 12 سبتمبر القادم على هامش بطولة العالم للكبار المحدد إقامتها هناك أيضا خلال الفترة من 4 و حتى 17 سبتمبر المقبل أيضا .

تغادر بعثة منتخب رفع الأثقال إلى المملكة العربية السعودية 3 سبتمبر المقبل للمشاركة فى بطولة العالم، خاصة إنها إجبارية للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات كلا من، نعمة سعيد وزن 71 كجم و سارة سمير وزن 76 كجم و حليمة عبد العظيم =87 كجم ، فضلا عن كريم كحلة وزن 96 كجم و محمود حسنى وزن 102 كجم و عبد الرحمن محمد +109 كجم. ويرأس بعثة الفراعنة فى البطولة أحمد مصطفى عضو مجلس الإدارة.

ونجح منتخب الأثقال فى تحقيق صدارة بطولة أفريقيا للكبار، التى أقيمت في تونس مايو الماضى ، وتحقيق منتخب مصر 30 ميدالية متنوعة، منها 21 ميدالية ذهب و4 ميدالية فضة و5 ميدالية برونز.

وحقق ميداليات المنتخب نعمة سعيد 3 ميداليات ذهب فى منافسات وزن 71 كجم ، وسارة سمير 3 ميداليات ذهب في وزن 81 كجم، وكريم كحلة 3 ميداليات ذهب في وزن 89 كجم ، وياسر أسامة 3 ميداليات ذهب في وزن -102 كجم ، وحليمة عبدالعظيم 3 ميداليات ذهب في وزن + 87 كجم ، وسمر حبشي 3 ميداليات بينهم ذهبيتين وفضية في وزن 87 كجم ، وفاطمة صادق 3 ميداليات بينهم ذهبية وفضيتين في وزن 87 كجم ، وعبدالرحمن محمد 3 ميداليات بينهم ذهبيتين وفضية ، وإسلام أبوالوفا 3 ميداليات فضية وبرونزيتين في وزن 89 كجم ،ومحمد سليم 3 ميداليات برونز في وزن -102 .