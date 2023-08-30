شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة السادسة.. بتروجت يتعاقد مع لاعب المقاولون العرب 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى بتروجت، في التعاقد مع فارس رضا لاعب المقاولون العرب في صفقة انتقال حر استعدادا لدورى المحترفين في الموسم الجديد 2023/ 2024.

وحصل مسئولو بتروجت على توقيع فارس رضا على عقد مدته 3 مواسم فى صفقة انتقال حر في حضور وكيل اللاعب سمير الحاوى، ليواصل بتروجت تدعيم صفوفه بناء على طلبات سيد عيد المدير الفني للفريق البترولى.

وكان نادي بتروجت نجح في ضم الفلسطيني حامد حمدان لاعب منتخب فلسطين وظهير أيسر المجد السكندري بجانب كل من أحمد عبد الجواد "بح بح"، الحارس محمود حمدى، أحمد الصعيدى، حاتم جميل.

جدير بالذكر أن بتروجت يبدأ دورى المحترفين بمواجهة صعبة أمام فريق أسوان على استاد الكلية الحربية، ثم مواجهة القناة فى الأسبوع الثانى، ثم مواجهة بترول أسيوط فى الأسبوع الثالث.

مباريات الأسبوع الأول من المحترفين.

راية مع طنطا

وادى دجلة مع المقاصة

السكة الحديد مع لافيينا

النصر للتعدين مع بترول أسيوط

بروكسى مع القناة

بتروجت مع أسوان

النجوم مع مكادي

دكرنس مع الاتصالات

جمهورية شبين مع غزل المحلة

حرس الحدود مع أبو قير للأسمدة