«بلاش».. عبلة كامل توجه رسالة لـ محمد صلاح بشأن انتقاله إلى الاتحاد السعودي

الشارقة - اميمة ياسر -

علقت الفنانة الكبيرة عبلة كامل على صورة محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، داخل المتحف البريطاني وهو أمام التماثيل الفرعونية المصرية.

وعبر حسابها بموقع "انستجرام"، وجهت عبلة كامل رسالة لمحمد صلاح بشأن أنباء رحيله عن ليفربول وانتقاله إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي، وفقا لموقع قناة "صدى البلد".

وكتبت عبلة كامل لمحمد صلاح قائلة: "انا بحبك زى ابني رساله مني خليك في ليفربول انت مشرفنا والله".

وأضافت الفنانة الكبيرة في تعليق آخر: "بلاش الاتحاد ي ابو صلاح دي خطوه الاعتزال احنا مستنيين منك اكتر من كده"، وذلك في إشارة منها إلى عرض نادي اتحاد جدة السعودي.

وأثارت تقارير وصحف عالمية جدلا واسعا بتعاقد اتحاد جدة مع محمد صلاح، وهو ما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين، والذي قال إن نادي اتحاد جدة مهتم بالتعاقد مع محمد صلاح.

ورد المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بقوة على هذه المحاولات مؤكدا أن محمد صلاح ليس للبيع، وأن "الريدز" سيرفض بيع اللاعب في حال وجود عرض من اتحاد جدة.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلامية سعودية أن إدارة ليفربول تحاول اقناع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، بالموافقة على رحيل محمد صلاح لنادي الاتحاد والموافقة على بيعه.

وأفادت الوسائل الإعلامية بأن إدارة ليفربول وعدت يورجن كلوب بالتعاقد مع صفقة كبرى تعوض رحيل محمد صلاح في يناير المقبل.

وقالت صحيفة "الميدان" السعودية إن كلوب بدأ يرحب بفكرة رحيل محمد صلاح بعد المحاولات المكثفة من قبل إدارة ليفربول معه.