شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه فارساك أنطاليا فى ثانى وديات معسكر تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق نادى بيراميدز ، ثانى مبارياته الودية فى معسكره المقام حاليا بمدينة بوردور التركية بمواجهة نظيره نادى فارساك أنطاليا التركى مساء غد الخميس.

ويتواجه بيراميدز مع الفريق التركى فى الخامسة والنصف من مساء الخميس على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التى يقيم فيها بيراميدز معسكر الإعداد قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد.

وحقق بيراميدز الفوز فى أولى مبارياته الودية على نظيره ليماسول تى جى القبرصى بثمانية أهداف دون مقابل.

ويستعد بيراميدز لبداية الموسم الجديد منتصف شهر سبتمبر المقبل بمواجهة الجيش الرواندى فى ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دورى أبطال أفريقيا.