شكرا لقرائتكم خبر عن سباق طريف بين رباعي الأهلي فى "تحدي الميّه" بمعسكر النمسا .. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل رباعي فريق الكرة بالنادي الأهلي ، محمود عبد المنعم كهربا ، مروان عطية ، محمد مجدي أفشة وامام عاشور في تحدي "الميّه" ونشرت صفحة الأهلي الرسمي للنادي الأهلي عبر فيس بوك صوراً لهذا السباق .





وكشف الدكتور إيهاب على استشارى التغذية لفريق الكرة بالنادي الأهلي عن البرنامج الغذائى للاعبى ألفريق، خلال ألفترة الحالية التى يخوض خلالها ألفريق معسكر الإعداد بالنمسا؛ استعدادًا للموسم الجديد.

وقال الدكتور إيهاب علي: «قمنا بعمل قياسات بدنية جديدة للاعبين بعد عودتهم من الإجازة، وهى مختلفة عن القياسات التى قمنا بعملها فى نهاية الموسم الماضي، وقمنا بإعطاء اللاعبين برامج غذائية جديدة، تحتوى على بعض العناصر الأساسية فى المعادن وألفيتامينات التى يحتاجونها، وهناك تحسن واضح بالنسبة لهم».

وأضاف: «طبقًا للقياسات والتحاليل الجديدة، يحصل كل لاعب على برنامج مختلف وفقًا للتحليل الخاص به، ودائمًا ما نسعى للمحافظة على وجود ألفيتامينات والمعادن فى جسم اللاعبين وفقًا لنتائج التحاليل».

وواصل: «نتائج القياسات الجديدة مختلفة بالطبع عن النتائج السابقة، وكل لاعب يحصل على برنامج معين، فهناك لاعبون يحتاجون للزيادة فى الوزن، وآخرون يحتاجون لإنقاص الوزن، وكل فرد يحتاج لبرنامج غذائى مختلف».

وأكمل: «تواجد لاعبى الأهلى فى معسكر النمسا حاليا، يجعلنا نقوم بإعطاء اللاعبين عناصر غذائية معينة، حتى المياه التى نقوم باستخدامها تحتوى على عناصر مثل البوتاسيوم والماغنسيوم والكالسيوم والصوديوم يتنأولها اللاعبون لتعويضهم عن العرق والمياه التى يفقدونها نتيجة للجهد المبذول، وكذلك يتنأول اللاعبون بعض المشروبات من أجل زيادة المناعة».

وأشار: «هناك أيضا بعض الأغذية التى تتميز بها أوروبا، تم الحرص على أن يتنأولها لاعبو ألفريق، من أجل زيادة قوة التحمل وتسهم فى تقوية البنيان العضلي».

وأضاف: «نضع خطة واضحة للاعبين ونقوم بعمل قياسات بدنية بشكل شهرى من أجل وضع برامج غذائية هدفها الوصول باللاعبين لأفضل حالة بدنية».

على صعيد متصل ، يتطلع الجهاز ألفنى للأهلي، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر الأوروبى من أجل تجهيز لاعبيه على الصعيدين المحلى والأفريقى فى الموسم الجديد خاصة وأن الأهلى سيخوض تحديات كثيرة ألفترة المقبلة سيبدأها بمواجهة إتحاد العاصمة الجزائرى يوم 15 سبتمبر المقبل فى مدينة الطائف السعودية ثم يستهل منافساته ببطولة دورى أبطال أفريقيا التى يحمل لقبها من الموسم الماضى على حساب الوداد المغربي.