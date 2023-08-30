شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعاقد مع أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادي بيراميدز في التعاقد مع أحمد ميهوب حارس مرمي نادي غزل المحلة ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، علي أن يتم الاعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة .

ويخوض فريق نادى بيراميدز ، ثانى مبارياته الودية فى معسكره المقام حاليا بمدينة بوردور التركية بمواجهة نظيره نادى فارساك أنطاليا التركى مساء غد الخميس.

ويتواجه بيراميدز مع الفريق التركى فى الخامسة والنصف من مساء الخميس على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التى يقيم فيها بيراميدز معسكر الإعداد قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد.

وحقق بيراميدز الفوز فى أولى مبارياته الودية على نظيره ليماسول تى جى القبرصى بثمانية أهداف دون مقابل.

ويستعد بيراميدز لبداية الموسم الجديد منتصف شهر سبتمبر المقبل بمواجهة الجيش الرواندى فى ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دورى أبطال أفريقيا.