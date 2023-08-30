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شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تحتفل بتتويجها ببطولة كرواتيا الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - احتفلت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة بالتتويج ببطولة كرواتيا الدولية تحت 17 سنة ، و التى حققت لقبها خلال الساعات الماضية ، حيث نشرت صورا من التتويج بالبطولة عبر خاصية " ستورى " بصفحتها الشخصية بالفيس بوك .
وتوجت هنا جودة ببطولة كرواتيا بعد الفوز على لاعبة اليابان ايميدا مانامى بنتيجة 1/3 و لاعبة اوكرانيا اناستاسيا بوندير بنتيجة 0/3 ، ثم الفوز على لاعبة الهند سيالى راچيش بنتيجة 0/3 ،وفازت فى النهائى على بطلة أوكرانيا ميا جريسل بنتيجة 3/0 .
وتأتى مشاركة هنا جودة فى بطولة كرواتيا ومن قبلها بطولة التشيك الدولية ،فى إطار الاستعداد لبطولة أفريقيا التى تقام بتونس .
يستعد منتخب الطاولة للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية التي تقام بتونس الشهر المقبل، بمشاركة منتخبى الرجال و السيدات .
لاعبة الطاولة
هنا جودة 1
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