شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تحتفل بتتويجها ببطولة كرواتيا الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة بالتتويج ببطولة كرواتيا الدولية تحت 17 سنة ، و التى حققت لقبها خلال الساعات الماضية ، حيث نشرت صورا من التتويج بالبطولة عبر خاصية " ستورى " بصفحتها الشخصية بالفيس بوك .

وتوجت هنا جودة ببطولة كرواتيا بعد الفوز على لاعبة اليابان ايميدا مانامى بنتيجة 1/3 و لاعبة اوكرانيا اناستاسيا بوندير بنتيجة 0/3 ، ثم الفوز على لاعبة الهند سيالى راچيش بنتيجة 0/3 ،وفازت فى النهائى على بطلة أوكرانيا ميا جريسل بنتيجة 3/0 .

وتأتى مشاركة هنا جودة فى بطولة كرواتيا ومن قبلها بطولة التشيك الدولية ،فى إطار الاستعداد لبطولة أفريقيا التى تقام بتونس .

يستعد منتخب الطاولة للمشاركة فى منافسات البطولة الأفريقية التي تقام بتونس الشهر المقبل، بمشاركة منتخبى الرجال و السيدات .

وتضم قائمة منتخب الرجال كل من عمر عصر ، خالد عصر ، أحمد صالح ، محمد البيلى ، محمد شومان ، يوسف عبد العزيز ، وعلى مستوى السيدات هنا جودة ، يسرا حلمى ، دينا مشرف، التؤام مريم و مروة الهضيبى و أميرة يسرى .