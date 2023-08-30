شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتحرك الأهلى فى ملف المهاجم الأجنبى قبل السوبر الأفريقى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال ملف المهاجم الأجنبي هو الملف الأهم بالنسبة لجماهير الفريق قبل مطلع الموسم الجديد الذي يستهله المارد الأحمر بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر المقبل بالسعودية.

في السطور التالية ، نستعرض أهم تطورات ملف المهاجم الأجنبي في الأهلي ، وإلى التفاصيل:

س: ما هي آخر تطورات ملف المهاجم الأجنبي في الأهلي ؟

ج: المفاوضات والمشاورات مُستمرة في النادي الأهلي لحسم هذا الملف، حيث تتواصل إدارة النادي على مدار الساعة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني والمتواجد حالياً في معسكر الفريق بالنمسا لحسم هذا الملف.

س: هل مازال التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا مُمكناً للأهلي هذا الصيف؟

ج: الفرصة قائمة لكن بنسبة قليلة للغاية بسبب تمسك الروماني دان بيتريسكو المدير الفني لفريق جيونبوك هيونداي الكوري باللاعب البرازيلي وأن كان الأخير مازال يضغط على مدربه للتنازل عنه للرحيل للأهلي الصيف الجاري ولو حصل على الموافقة ستتم الصفقة.

س: لو فشل التعاقد مع سوزا حالياً ..هل سيتم إغلاق الملف نهائياً؟

ج: لا ..بالعكس ..حسب المعلومات الواردة من الأهلي ، فأن كولر مُقتنع تماماً بـ سوزا وسيتم التعاقد معه في يناير المقبل لأن عقده مع ناديه الكوري سينتهي في ديسمبر المقبل.

س: ماذا عن تفاوض الأهلي مع الكونغولي موليكا مهاجم بشكتاش التركي؟

ج: غير صحيح ، فالأهلي لم يتفاوض مع اللاعب منذ شهرين وما أُثير خلال الأيام الماضية حول مفاوضات بين الطرفين غير صحيح للغاية.

س:هل هناك مفاوضات بين الاهلي وبين جون أيبوكا مهاجم سيراميكا؟

ج: الاهلي تلقى عرضاً للتعاقد مع أيبوكا هذا الصيف لكن هناك مهاجمين أخرين أفضل منه يتم التفاوض معهم حالياً.