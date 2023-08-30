البنك الأهلى يختتم معسكر برج العرب بمواجهة الاتحاد السكندرى ودياً

وكان نادي البنك الأهلي قد أعلن بشكل رسمي تعاقده مع 6 لاعبين وهم ، جريندو وحسن شاهين وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف ومعاذ الحناوي ، وجميعهم صفقات انتقال حر.

ويواصل فريق البنك الأهلي استعداداته لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز 2023/2024، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الفريق.

وتوجهت بعثة فريق البنك الأهلي، إلى الإسكندرية يوم 19 أغسطس الجاري، حيث يقيم الفريق معسكره المغلق للإعداد للموسم الجديد.

وسبق وخاض فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تجربة ودية أمام فريق وادي دجلة في اللقاء الودي الذي جمع بينهما ، ونجح البنك الأهلي في تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله سعيدو سيمبوري.