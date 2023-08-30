شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يستغل المباريات الودية فى اختبار عدد من اللاعبين الأفارقة بسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، المباريات الودية التي يجريها الفريق استعدادا للموسم الجديد، في اختبار عدد من اللاعبين الأفارقة لضم المميزين منهم في الموسم الحالي.

وأشرك أحمد سامى عددا من اللاعبين الأفارقة الذين يخضعون للاختبار في سموحة أمام فريق بروكسى في الودية التي أقيمت أمس، وانتهت بفوز الفريق السكندرى بهدف نظيف.

ورحل عن سموحة، العديد من اللاعبين الأجانب والتي يأتي فى مقدمتهم التونسى ماليك بعيو بعد انتهاء عقده مع الفريق السكندرى وعدم التجديد له، وبنجامين بواتينج الذى عاد للاتحاد السكندرى، بالإضافة إلى الاستغناء عن خدمات إليا سيلا لعدم الحاجة لخدماتهم.

ويأمل أحمد سامى في العثور على لاعبين مميزين خلال الفترة الحالية ليتم قيدهما في قائمة سموحة التي تضم أيضا جونيور أجايى وصديق أوجولا وأبو بكر ليادى والبنينى دوكو دودو.

وحقق فريق سموحة فوزا على سبورتنج بهدفين نظيفين فى أولى المباريات الودية، قبل الفوز على الإنتاج الحربى بخماسية نظيفة، ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين نظيفين والفوز على فاركو بثلاثية، قبل أن يخسر من فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأخيرا الفوز على بروكسى بهدف نظيف.

ويواجه فريق سموحة فريق إنبى على استاد الإسكندرية 4 سبتمبر المقبل، ويختتم مبارياته مع زد يوم 7 سبتمبر على استاد الإسكندرية.

ونجح سموحة فى التعاقد مع محمود وحيد قادما من الأهلى والمغربى عبد اللطيف بن قسو، وفادى فريد من البنك الأهلى وأحمد خالد ومصطفى ميدو من أسوان، واستعارة مصطفى البدرى من الأهلى لمدة موسمين، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء حسام حسن من الأهلى والاحتفاظ بخدمات محمد مغربى لموسم جديد، وإسلام جابر قادما من البنك الأهلى، ومحمود شبانة مدافع الزمالك، واستعارة حمدى علاء لاعب وسط الزمالك موسما.