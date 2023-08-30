الارشيف / اخبار الرياضه

14 لاعبا ولاعبة يمثلون الجودو فى البطولة الأفريقية بالمغرب

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 14 لاعبا ولاعبة يمثلون الجودو فى البطولة الأفريقية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطني للجودو للمشاركة في منافسات بطولة أفريقيا للكبار، المقرر إقامتها خلال الفترة من 7 وحتى 9 سبتمبر المقبل في مدينة كازابلانكا المغربية.

وأعلن اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي عن قائمة المنتخب المقرر مشاركتها في البطولة وضمت 14 لاعب ولاعبة هم :

عادل حمادة ويسري سامي  وزن 60 كجم

أحمد عبد الرحمن ومحمد عبد الموجود  وزن 66 كجم

عبد الرحمن محمد وعبد الرحمن عبد الغني وزن 81 كجم

 

علي حازم وعمر الرملي وزن 90 كجم

 

أحمد فياض  وزن +100 كجم

 

نورا سالم وزن 48 كجم

 

حنين الطيب  وزن 57 كجم

 

فاطمة غانم  وزن 63 كجم

 

آية جاب الله  وزن 78 كجم

 

فرح شرف  وزن +78 كجم

ويخوض المنتخب الوطني للجودو معسكرا قويا في إسبانيا حاليا استعدادا للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية بالمغرب.

يذكر أن مصر قد حصلت مؤخرا على كأس البطولة الأفريقية في مرحلتي الشباب والناشئين، بـ31 ميدالية متنوعة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements