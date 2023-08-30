شكرا لقرائتكم خبر عن 14 لاعبا ولاعبة يمثلون الجودو فى البطولة الأفريقية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الوطني للجودو للمشاركة في منافسات بطولة أفريقيا للكبار، المقرر إقامتها خلال الفترة من 7 وحتى 9 سبتمبر المقبل في مدينة كازابلانكا المغربية.

وأعلن اتحاد الجودو برئاسة مرزوق علي عن قائمة المنتخب المقرر مشاركتها في البطولة وضمت 14 لاعب ولاعبة هم :

عادل حمادة ويسري سامي وزن 60 كجم

أحمد عبد الرحمن ومحمد عبد الموجود وزن 66 كجم

عبد الرحمن محمد وعبد الرحمن عبد الغني وزن 81 كجم

علي حازم وعمر الرملي وزن 90 كجم

أحمد فياض وزن +100 كجم

نورا سالم وزن 48 كجم

حنين الطيب وزن 57 كجم

فاطمة غانم وزن 63 كجم

آية جاب الله وزن 78 كجم

فرح شرف وزن +78 كجم

ويخوض المنتخب الوطني للجودو معسكرا قويا في إسبانيا حاليا استعدادا للمشاركة في منافسات البطولة الأفريقية بالمغرب.

يذكر أن مصر قد حصلت مؤخرا على كأس البطولة الأفريقية في مرحلتي الشباب والناشئين، بـ31 ميدالية متنوعة.