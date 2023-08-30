7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 30/8/2023، العديد من الاخبار الرياضية والتي جاء في مقدمتها ، إشهار "سيتى كلوب" حفاظا على حقوق 11 ألف رياضى، وبيراميدز يتعاقد مع أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة، والأهلى يؤكد جاهزية ياسر إبراهيم لمباراة اتحاد العاصمة فى السوبر الأفريقى. إشهار "سيتى كلوب" حفاظا على حقوق 11 ألف رياضى وافق الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على اشهار نادي سيتى كلوب الشروق مكتسبًا بذلك حقوق الأندية المشهرة وفق قانون الرياضة بيراميدز يتعاقد مع أحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحلة نجح مسئولو نادي بيراميدز في التعاقد مع أحمد ميهوب حارس مرمي نادي غزل المحلة ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، علي أن يتم الاعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة .

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