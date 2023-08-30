شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين فى مهمة استعادة التألق مع الإسماعيلى.. صالح جمعة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعول الكثير من جماهير فريق الإسماعيلى، على إيهاب جلال المدير الفني للدراويش في إعادة 3 من نجوم الفريق لمستواهم الطبيعى من أجل إضافة قوة كبيرة لفريق الإسماعيلى في الموسم الجديد.

ويضم الإسماعيلى بين صفوف 3 لاعبين خطفوا الأضواء في المواسم الماضية، إلا أنهم يعانون منذ فترة من انخفاض المستوى وتراجع حاد في الإنتاج داخل صفوف الفرق التي لعبوا لها وهم كل من صالح جمعة وباسم مرسى وحمدى النقاز.

صالح جمعة

وضع إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، برنامجا خاصا لصالح جمعة من أجل إنقاص وزنه واستعادة حالته البدنية وتجهيز بشكل قوى للموسم الجديد.

ووعد صالح جمعة مدربه وجماهير الإسماعيلى بالالتزام وتقديم نسخة مختلفة منه في الموسم الحالي، والذى سيكون بمثابة الفرصة الأخيرة أمام صالح للعودة لطريق التألق من جديد.

باسم مرسى

اللاعب الثانى هو باسم مرسى مهاجم الإسماعيلى الذى صال وجال مع الزمالك وكان من أفضل المهاجمين في مصر، إلا أن هذه الفترة يعانى بشدة من تراجع مستواه وابتعاده عن التهديف.

واجتمع إيهاب جلال مع اللاعب أكثر من مرة وحثه على ضرورة التركيز في التدريبات والعودة مجددا لطريق التألق، خاصة مع وقف القيد بالدراويش مما يجعله المهاجم الأساسى للفريق في الموسم الجديد.

حمدى النقاز

يعد التونسى حمدى النقاز ظهير أيمن الإسماعيلى، من أفضل اللاعبين التي دخلت الدورى المصرى، بعد التألق الكبير الذى قدمه رفقة الزمالك في أول مواسمه في الدورى.

وابتعد حمدى النقاز عن المشاركة بشكل أساسى مع حمزة الجمل الذى فضل عليه كريم عرفات وعصام صبحى في الموسم الماضى، إلا أن إيهاب جلال ينتظر عودة اللاعب لمنحه الفرصة كاملة لاستعادة مستواه من جديد وأن يكون إضافة كبيرة للإسماعيلى، خاصة بعد عودة كريم عرفات لفيوتشر بعد انتهاء فترة الإعارة.