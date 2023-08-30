شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب البنك الأهلى ينتقل إلى الصفاقسى التونسى فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت صحفية "موازيك" التونسية ، عن انتقال التونسي فراس عيفية لاعب البنك الأهلي إلى نادي الرياضي الصفاقسي، في صفقة انتقال حر وذلك عقب انتهاء تعاقده مع البنك الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت الصحيفة التونسية ، إن نادي الصفاقسي قد أنهى إجراءات ضم فراس عيفية وذلك عقب نهاية مشوار اللاعب مع الفريق، حيث وقع على عقدًا يمتد ثلاث سنوات مع النادي الصفاقسي