شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب البنك الأهلى ينتقل إلى الصفاقسى التونسى فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت صحفية "موازيك" التونسية ، عن انتقال التونسي فراس عيفية لاعب البنك الأهلي إلى نادي الرياضي الصفاقسي، في صفقة انتقال حر وذلك عقب انتهاء تعاقده مع البنك الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وذكرت الصحيفة التونسية ، إن نادي الصفاقسي قد أنهى إجراءات ضم فراس عيفية وذلك عقب نهاية مشوار اللاعب مع الفريق، حيث وقع على عقدًا يمتد ثلاث سنوات مع النادي الصفاقسي
ويختتم ، غداً الخميس ، فريق البنك الأهلي معسكره المغلق ببرج العرب بمواجه الاتحاد السكندري ودياً ، وذلك في اطار استعدادات الفريق للموسم الجديد .
ويخوض اليوم فريق البنك الأهلي ثاني تجاربه الودية فى معسكر الإعداد ببرج العرب أمام نظيره فاركو ضمن برنامج المباريات الودية المقرره من قبل بابافاسيليو المدير الفني للفريق ، حيث تقام المباراة على ستاد المكس بالإسكندرية فى الثامنة مساء.
وكان نادي البنك الأهلي قد أعلن بشكل رسمي تعاقده مع 6 لاعبين وهم ، جريندو وحسن شاهين وأحمد مدبولي وسيرجي أكا وأيمن أشرف ومعاذ الحناوي ، وجميعهم صفقات انتقال حر.
ويواصل فريق البنك الأهلي استعداداته لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز 2023/2024، بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الفريق.
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