وفد من اتحاد جدة في ليفربول لحسم صفقة صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الصحفي رودي جاليتي بشبكة "Sport Italia" الإيطالية عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن اتحاد جدة أرسل وفدًا مهمًا إلى مدينة "ليفربول" من أجل إقناع النادي الإنجليزي ومدربه الألمانى يورجن كلوب، بالموافقة على رحيل محمد صلاح.

وأضاف جاليتي :" نادي اتحاد جدة قرر زيادة العرض المقدم إلى ليفربول من أجل ضم محمد صلاح إلى أكثر مقابل 100 مليون دولار".

كشف الصحفي جان آج فيورتوفت، بشبكة "ESPN" العالمية، إن محمد صلاح سيغادر فريق ليفربول للانضمام إلى اتحاد جدة السعودي هذا الأسبوع، فى ظل الأموال الكبيرة المقدمة للنادى والنجم المصرى.

كان اتحاد جدة قد تقدم بعرض جديد إلى ليفربول بقيمة 150 مليون يورو من أجل ضم النجم المصري محمد صلاح.

كما أغرى مسؤولو اتحاد جدة النجم المصري محمد صلاح الريدز، بـ 200 مليون يورو سنويًا من أجل الموافقة على الانضمام إلي النمور.