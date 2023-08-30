شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب شباب السلة فى كأس العالم3x3 بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لمنتخبى السلة أنسات و شباب 3x3 تحت 18 سنة عن قائمة اللاعبون المقرر مشاركتهم في منافسات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في المجر غدا ، وتستمر حتى 3 سبتمبر المقبل .

تضم قائمة اللاعبات فريدة طارق، نيفين بهاء ، ملك شادى ، وهنا عبد العال ، و يقود الجهاز الفني أحمد جمعة مدربا ، وعلى مستوى الشباب محمد طارق خيرى ، فؤاد سعد ، بهاء الدين رمضان ، محمد وائل بدر، ويقودهم فنيا ياسر أبو الفتوح .

كشف عمرو مصيلحى رئيس لجنة المنتخبات، ونائب رئيس اتحاد كرة السلة عن موقف المنتخب المصرى من التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 من خلال بطولة كأس العالم المُقامة حالياً في الفلبين من عدمه.

قال عمرو مصيلحى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الفوز على المكسيك أمس يعد أول فوز للفراعنة في بطولات كأس العالم منذ المشاركة فيها لذلك الفوز في حد ذاته انجاز.

وأضاف مصيلحى أن المنتخب يحتاج الى الفوز في مباراتين من مباريات تحديد المراكز من السابع عشر الى الثانى والثلاثون في البطولة ، مع التفوق على باقى المنتخبات الأفريقية المشاركة في مباريات الدور الثانى ، حتى يحصل المنتخب على أفضل ترتيب بين منتخبات افريقيا، وبالتالي نتأهل مباشرة للأولمبياد ، وحال تعادل المنتخب مع منتخب أفريقى اخر من المشاركين في البطولة بالمباريات الترتيبية يتم اللجوء الى فارق الأهداف والمنتخب المتفوق يصعد للاولمبياد .