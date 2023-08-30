شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2003 و2005 يتفوقان على الدراويش فى معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خاضت فرق الناشئين بنادى الزمالك مواليد 2003 و2005 مواجهات ودية مع فرق الاسماعيلى خلال معسكر الاعداد المقام في محافظة الإسماعيلية أستعدادا للموسم الجديد .

حقق فريق الزمالك مواليد 2003 الفوز على نظيره بالدراويش بهدف نظيف أحرزه محمد صلاح ، واطمئن محمد حسن المدير الفني للزمالك على جاهزية لاعبيه مع تجربة بعض الجدد ، بينما فاز فريق الزمالك مواليد 2005 على الاسماعيلى برباعية نظيفة احرزها وائل وكريم حامد وعلى عبد المجيد وأيمن أمير عبد العزيز، ونجح محمد عبد الله المدير الفني لفريق 2005 بالزمالك في التفوق خاصة بعد انضمام أفضل عناصر فريق2006 .

وحرص إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بالزمالك ومعه أحمد حسام ميدو وجمال حمزة و حازم إمام القائمين على اللجنة الفنية لقطاعات الناشئين، على حضور المواجهات الودية لفرق 2003 و 2005 ، ضمن معسكر الإعداد المقام حاليا في مدينة الإسماعيلية استعدادا للموسم الجديد .

وأكد إسماعيل يوسف أن المعسكر المغلق لفرق 2003 و2005 ، يسير بشكل مميز ، حيث تم توفير كل سبل الراحة و الهدوء للفرق حتي تكون على أتم جاهزية للموسم الجديد.