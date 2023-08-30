شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يرتدى القميص 22 فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير، إن إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، سيرتدي القميص رقم 22، بعد انضمامه رسميًا إلى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، رسالة قال فيها إن إمام عاشور سيرتدي رقم 22 مع الأهلي، في الموسم الجديد، وهو الرقم الذي كان يرتديه مؤخرًا محمد محمود لاعب وسط المارد الأحمر السابق، والذي انتقل لفريق فيوتشر.