شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يرتدى القميص 22 فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير، إن إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، سيرتدي القميص رقم 22، بعد انضمامه رسميًا إلى القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ونشر الإعلامي أحمد شوبير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، رسالة قال فيها إن إمام عاشور سيرتدي رقم 22 مع الأهلي، في الموسم الجديد، وهو الرقم الذي كان يرتديه مؤخرًا محمد محمود لاعب وسط المارد الأحمر السابق، والذي انتقل لفريق فيوتشر.
يستعد إمام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه بعد إنهاء برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بتمزق فى وتر العضلة الخلفية، حتى يصبح جاهزاً للظهور فى التدريبات الجماعية للمارد الأحمر بمعسكره فى النمسا الذى انطلق اليوم.
ويرغب إمام عاشور فى تقديم موسم مميز بالقميص الأحمر، فى محاولة لكسب ود جماهير الأهلى، لاسيما أن اللاعب قادم من صفوف ميتلاند الدنماركى بعد تجربة احترافية غير موفقة.
ويولى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، اهتماماً كبيراً بتواجد إمام عاشور فى معسكر النمسا من أجل تجهيزه للموسم الجديد، وزيادة الانسجام بينه وبين زملائه لتعويض غياب حمدى فتحى لاعب خط وسط المارد الأحمر لصفوف الوكرة القطري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
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