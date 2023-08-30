شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة فراعنة الطائرة الشاطئية أمام جامبيا فى نصف نهائى أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

خسرمنتخب شباب الكرة الطائرة الشاطئية تحت 21 سنة أمام نظيره جامبيا بنتيجة 2/0 فى نصف نهائى البطولة الأفريقية بالمغرب والمؤهلة إلى بطولة العالم.

صعد منتخب شباب الكرة الطائرة الشاطئية إلى نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة بالمغرب بالفوز على صاحب الأرض 2/0 فى ربع النهائى ليضمن التأهل إلى بطولة العالم 2023 بتايلاند .

تؤهل البطولة أول أربع فرق أصحاب المربع الذهبى إلى بطولة العالم مباشرة ، حيث يضم منتخب مصر 1 المتأهل اللاعبان مازن ماجد و يوسف زكى .

وشهدت مباراة التأهل مشاركة اللاعب يوسف زكى مصابا ، بعد رفض الجبس من أجل إستكمال مشوار التأهل .

من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر المقبل الفرق المشاركة فى المنافسة وعددهم 16 منتخبا.

وتضم قائمة المنتخبات كلا من ، مصر البلد المستضيف وليبيا وتونس وتشاد وغانا والجزائر وبوروندى وجامبيا وكينيا ورواندا ومالى والكاميرون والسنغال والمغرب وتنزانيا والكونغو برازافيل .