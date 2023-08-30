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خسارة فراعنة الطائرة الشاطئية أمام جامبيا فى نصف نهائى أفريقيا للشباب

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القاهرة - سامية سيد -  

خسرمنتخب شباب الكرة الطائرة الشاطئية تحت 21 سنة أمام  نظيره جامبيا بنتيجة 2/0 فى نصف نهائى البطولة الأفريقية بالمغرب والمؤهلة إلى بطولة العالم.

 

صعد منتخب شباب الكرة الطائرة الشاطئية إلى نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة بالمغرب بالفوز على صاحب الأرض 2/0 فى ربع النهائى ليضمن التأهل إلى بطولة العالم 2023 بتايلاند . 

 

تؤهل البطولة أول أربع فرق أصحاب المربع الذهبى إلى بطولة العالم مباشرة ، حيث يضم منتخب مصر 1 المتأهل اللاعبان مازن ماجد و يوسف زكى .

 

وشهدت مباراة التأهل مشاركة اللاعب يوسف زكى مصابا ، بعد رفض الجبس من أجل إستكمال مشوار التأهل . 

 

من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر المقبل الفرق المشاركة فى المنافسة وعددهم 16 منتخبا.

 

 

وتضم قائمة المنتخبات كلا من ، مصر البلد المستضيف وليبيا وتونس وتشاد وغانا والجزائر وبوروندى وجامبيا وكينيا ورواندا ومالى والكاميرون والسنغال والمغرب وتنزانيا والكونغو برازافيل .

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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