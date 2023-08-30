شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يكشف لليوم السابع أسماء اللاعبين المهددين بالإيقاف فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر أسماء اللاعبين الـ11 في صفوف المنتخب المعرضين للإيقاف في بطولة أمم أفريقيا، حال تلقى أي منهم بطاقة صفراء في مباراة إثيوبيا.

وقال غرابة لليوم السابع: "اللاعبون الـ11 هم، حمدي فتحي، عمر كمال، مهند لاشين، طارق حامد، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمود كهربا، عمر مرموش، بيكهام، تريزيجيه، وأحمد سيد زيزو".

وأوضح أن التهديد بالإيقاف يمس اللاعبين المنضمين للمعسكر الحالي، والذين لهم فرصة المشاركة في مباراة إثيوبيا، بينما المستبعدون من اختيارات فيتوريا في مباراة أثيوبيا لن يتأثروا بذلك".

وضم فيتوريا 26 لاعبًا للمعسكر بينما استبعد بعض اللاعبين للإصابة أو لأسباب فنية مثل تريزيجيه وأحمد حجازي وكهربا ومهند لاشين.

أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر سبتمبر المقبل الذى يتخلله مباراتي إثيوبيا وتونس، وضمت قائمة منتخب مصر كلا من: محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبو جبل في حراسة المرمى، فيما تواجد محمد هاني وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام وعلي جبر ومحمد عبد المنعم، ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد ومحمد حمدي وأحمد فتوح في خط الدفاع، فيما تواجد طارق حامد ومروان عطية وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حمادة، ومحمد رضا بوبو وأحمد سيد زيزو في الوسط، كما تواجد في الخط الأمامي، مصطفى فتحي ومحمد صلاح وعمر مرموش وإبراهيم عادل، ومصطفى محمد، ومحمد شريف، وأسامة فيصل.