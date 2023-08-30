شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يطالب بجلسة عاجلة مع بيريرا لحسم تشكيل لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مجلس إدارة اتحاد الكرة من البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام عقد جلسة عاجلة لمناقشة أسباب الاستقالات المتتالية في لجنة الحكام والاستقرار على الأسماء البديلة وحسم تشكيل اللجنة الجديد.

جاء ذلك استقالة كل من توفيق السيد وأيمن دجيش ورحيلهما عن معاونة بيريرا في اللجنة، حيث تقدن السيد باستقالته الأسبوع الماضي بينما تقدم بها دجيش أمس الثلاثاء.

وتعد أبرز الأسماء المرشحة للدخول مع بيريرا في لجنة الحكام هو جهاد جريشة وتامر دُري والسيد مراد بجانب محمد فاروق.

أخطرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الأفرع والمناطق بلائحة التصنيف الجديدة التي وضعها البرتغالي فيتور بيريرا رئيس اللجنة، والتى جاء أبرزها إلغاء درجات الحكام والاعتماد على المستويات.

وتضمنت لائحة الحكام تقسيم الحكام ل 6 مستويات، المستوى الأول، الثاني، والثالث تابعين لإشراف لجنة الحكام الرئيسية والتى جاءت على نحو الثلاث مستويات الأولى تقسم ل "المستوي الأول يدير مسابقات الدوري العام"، "المستوي الثاني يدير مسابقة دوري المحترفين"، "المستوى الثالث يدير مسابقة دوري القسم الثاني".