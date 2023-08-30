شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: يارب الأهلى يكسب أفريقيا وكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك فيديو للاعب الفريق حسين الشحات أثناء معسكر الإعداد المقام بالنمسا استعدادا لبداية الموسم الجديد، وتحدث حسين الشحات قائلا: "يارب الأهلي يكسب أفريقيا وكأس العالم يارب ".

وتوج حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب لموسم 2022-2023، وذلك خلال حفل جوائز كرة القدم بالشرق الأوسط "MEFA" لاختيار الأفضل في الموسم بالكرة المصرية..

قال حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد بالمشاركة في حفل MEFA للأفضل في 2023، لاسيما أن مثل هذه الحفلات تمثل دافعا لكل اللاعبين في الفترة المُقبلة.

وأضاف "الشحات" في تصريحات : "سعيد بالتكريم اليوم، وهذا حافز لكل اللاعبين في الفترة المُقبلة ، وسعيد بتجديد تعاقدي مع الأهلي، ولدينا طموح كبير لإسعاد جماهير القلعة الحمراء، بالفوز بالعديد من البطولات".