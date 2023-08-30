شكرا لقرائتكم خبر عن عقبة وحيدة تعطل انتقال مدافع الزمالك إلى سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على بعد خطوة واحدة من الانتقال لصفوف نادى سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ولكن تبقى عقبة وحيدة تعطل إنهاء الصفقة حتى هذه اللحظة.

وعلم "اليوم السابع" أن سموحة يتمسك بالحصول على خدمات محمود شبانة بشكل نهائي،في الميركاتو الصيفى في الوقت الذى يرغب فيه مسئولو نادى الزمالك في رحيل اللاعب على سبيل الإعارة،للاستفادة منه في المستقبل.

ويجرى مسئولو نادى سموحة مفاوضات مكثفة مع نظرائهم في الزمالك لإنهاء الصفقة قبل غلق باب الانتقالات الصيفية،خاصة أن اللاعب لديه رغبة في الرحيل عن القلعة البيضاء للحصول على فرصة المشاركة في الموسم الجديد.

ولم يشارك شبانه مع الزمالك خلال الموسم الماضى إلا في دقائق معدودة ، بينما خرج من التشكيلة الأساسية تماما منذ قدوم الكولومبي أوسوريو الذى اعتمد على بعض المدافعين وأخرج شبانه تماما من حساباته بالرغم من جاهزيته طوال الموسم منذ عودته من سموحة .

وكان عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، أكد أن الجهاز الفنى للفريق قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد فى الأول من سبتمبر، على أن ينتظم الفريق فى معسكر داخلى بمصر الجديدة بداية من يوم 4 سبتمبر المقبل.

وأضاف عبد الواحد السيد، أن الجهاز الفنى استقر على خوض الفريق لتدريباته على ملعب الكلية الحربية، كما تحدد أن يكون يومى 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلى استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.