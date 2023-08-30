شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب ملعب انطلاقة الفريق فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي تحديد ملعب مباراة الفريق أمام سان جورج الأثيوبي المقرر لها سبتمبر المقبل في إنطلاقة المارد الأحمر بدوري ابطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع بطل أُثيوبيا في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها .

واستبعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، ملاعب أثيوبيا من خوض مباريات دوري أبطال إفريقيا نسخة موسم 2023 – 2024 حيث حدد "كاف"، قائمة ملاعب الأندية التي تأهلت إلى الجولة التمهيدية الثانية لمسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية نسخة موسم 2023 - 2024، والتي شهدت استبعاد ملاعب كلا من: بوركينا فاسو وبوروندي وأفريقيا الوسطى وتشاد وجيبوتي وإريتريا وايسواتيني وإثيوبيا وجامبيا وليسوتو ونامبيا والنيجر وساوتومي وسيشيل وسيراليون والصومال والسودان وجنوب السودان وزيمبابوي.

ومنح "كاف"، الأندية من الدول التي استبعدت ملاعبها، مهلة خلال 72 ساعة وتحديدًا حتى الجمعة المقبل 1 سبتمبر لتحديد ملاعبها.

وأكد "كاف" في خطابه للاتحادات أنه في حالة عدم وجود ملعب معتمد لدى النادي في دولة ما من قبل الكاف، سيتعين على النادي المعني أن يلعب مباراته في ملعب معتمد خارج أراضيه، ويجب اختيار الملعب من بين الملاعب المعتمدة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتأهل سان جورج لدور الـ32 بعد تخطيه عقبة فريق كمكم بطل زانزبار بالدور التمهيدي للبطولة.