شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجدد تعاقد محسن رمضان 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادى الأهلى عن تجديد تعاقده مع نجم منتخب مصر محسن رمضان لمدة 4 مواسم قادمة وذلك قبل انطلاق دورى المحترفين.

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، مؤخرا أيضا عن تجديد عقد السنغالية دونجو كمارا، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي، لتستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العوضي فى تصريح ل الموقع الرسمى أن كمارا وقعت على عقود التجديد للنادي لمدة موسم جديد، وأن استمرارها يمثل إضافة كبيرة للفريق من أجل المنافسة على جميع البطولات الإفريقية والمحلية.

وأشار مدير عام النشاط الرياضي إلى أن اللاعبة تعتبر من العناصر الأساسية بالفريق، وكانت صاحبة بصمة مؤثرة في البطولات التي تحققت خلال الموسم الماضي.

وأكد أن النادي ينتظر الكثير من اللاعبة في الفترة القادمة، خاصة أن فريق سيدات اليد يدخل في العديد من المنافسات على الألقاب سواء على الصعيد المحلي أو البطولات القارية.